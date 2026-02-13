Уфимец выиграл суд у недобросовестного застройщика и получит 9 млн рублей: как ему это удалось

Житель Уфы через суд добился многомиллионной компенсации от строительной компании, которая вовремя не выполнила обязательства по возведению дома. Исход дела во многом определило заключение специалистов Роспотребнадзора Башкирии, выступивших на стороне потребителя.
Суд удовлетворил иск практически в полном объеме. В пользу заказчика взыскано почти 1,9 миллиона рублей, уплаченных по договору, 3 миллиона рублей неустойки, пени на сумму более 270 тысяч, проценты за пользование чужими средствами — 313 тысяч, убытки — 150 тысяч, почтовые расходы и стоимость работ — почти полмиллиона, а также штраф в размере 3 миллионов 83 тысяч рублей. Компенсация морального вреда оценена судом в 5 тысяч рублей.
В надзорном ведомстве напомнили: если подрядчик срывает сроки, заказчик вправе требовать уменьшения цены, поручить достройку другим специалистам за счет недобросовестной компании, назначить новый срок или вовсе отказаться от договора и потребовать полного возмещения убытков.
