Минпросвещения утвердило новые сроки изменения школьной программы

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Минпросвещения РФ изменило сроки введения «Духовно-нравственной культуры России» (ДНКР) в школах, предмет будет вводиться поэтапно в течение нескольких лет, выяснило РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ДНКР должны ввести в 5−7-х классах с 2026/27 учебного года.
Согласно обновленному решению министерства, в следующем учебном году «Духовно-нравственная культура России» будет изучаться только в 5 классе, а в 6 и 7 классах предмет появится с 2027/28 учебного года.
Кроме того, с 1 сентября 2026 года пятиклассники будут изучать иностранный язык два часа в неделю вместо трех. А с 1 сентября 2027 года до двух часов в неделю сократится изучение иностранного языка и в 6−7-х классах.
Как ранее сообщали в Минпросвещения РФ, изменения нацелены на оптимизацию нагрузки и перераспределение учебного времени. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.
Предмет «Духовно-нравственная культура России» вводится для формирования у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.