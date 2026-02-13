В Крыму стерилизовали более пяти тысяч бездомных собак в 2025 году

В 2025 году в Крыму по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) обработали более пяти тысяч бездомных собак. Об этом сообщил замглавы Госкомвета РК Энвер Умеров в эфире телеканала «Миллет».
Программа работает с 2017 года и показывает хорошие результаты. После отлова животные проходят карантин, стерилизацию и вакцинацию от бешенства. Если собака не проявляет агрессии, ее возвращают в естественную среду обитания.
Программа финансируется из госбюджета, средства распределяются между муниципалитетами, которые заключают договоры со специализированными организациями.
Ранее мы писали, что администрация Первомайского района возместила ущерб ребенку, пострадавшего от нападения бездомной собаки. В пользу несовершеннолетнего и его семьи было взыскано 20 тысяч рублей.