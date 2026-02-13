Дополнительные поезда из Самары в Москву запустят на 23 Февраля и 8 Марта

Так, в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня будет назначен поезд № 207/208. Отправление из Самары намечено 19 и 23 февраля, а также 5 и 9 марта 2026 года. Из Москвы состав поедет 20 и 24 февраля, а также 6 и 10 марта. Главные остановки в пути: Новокуйбышевская, Чапаевск, Безенчук, Сызрань, Рузаевка и Рязань.