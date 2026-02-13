Усадьбу Лебедевых в Лубянах готовят к включению в реестр памятников

В имении работали школа, три смолоскипидарных завода, дегтярный завод, конный завод, зерносушилка, пассажирская и грузовая пристани. После 1917 года усадьбу разграбили, но не снесли. С 1920-х в здании занимались слушатели татарских подготовительных курсов лесного техникума, с 1939 го здесь размещался детский сад, закрытый в 2019 м. Год назад дом признали выявленным объектом культурного наследия. Теперь объект на пути в федеральный реестр.