Усадьбу Лебедевых в Лубянах готовят к включению в реестр памятников

Малый господский дом дворян Лебедевых в селе Лубяны Кукморского района планируется внести в единый реестр объектов культурного наследия.
Деревянное здание рубежа
Внутри уцелели филенчатые двери, паркетные полы, обитые металлом печи, деревянные лестницы и стропила. Одна терраса выходит в сад с фонтаном, другая — на хозяйственный двор.
Лебедевы основали в Лубянах поташный, а затем лесопильный заводы. Их продукция уходила в Англию, плетеную мебель везли в Париж. Последний владелец усадьбы Михаил Лебедев разбил здесь парки с экзотическими растениями. До революции село называли «Лебедевской дачей».
В имении работали школа, три смолоскипидарных завода, дегтярный завод, конный завод, зерносушилка, пассажирская и грузовая пристани. После 1917 года усадьбу разграбили, но не снесли. С 1920-х в здании занимались слушатели татарских подготовительных курсов лесного техникума, с 1939 го здесь размещался детский сад, закрытый в 2019 м. Год назад дом признали выявленным объектом культурного наследия. Теперь объект на пути в федеральный реестр.