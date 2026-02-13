В ОП объяснили, когда лайки иноагентам могут повлечь наказание

Лайки под постами иностранных агентов не влекут наказания сами по себе. Однако, если материалы содержат в себе экстремизм или дискредитируют Вооруженные силы России, то за их поддержку на территории нашего государства предусмотрена ответственность по статьям. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства «ТАСС» член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт добавил, что статус иноагентов не образует состава правонарушения для обычных пользователей социальных сетей. В отдельных случаях судебные инстанции могут рассматривать «юридически значимые действия», но в рамках других составов дел. Для примера, украинский гражданин был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за того, что оставил одобрительные комментарии под видеороликами иностранных агентов, дискредитирующими российских военнослужащих. Иностранец проживает на территории Мурманской области.