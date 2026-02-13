В горах Сочи родились детеныши альпак с редким серебристым окрасом

«Малыши появились на свет у разных мам в конце декабря и в январе. Все родились здоровыми, как положено, сразу встали на ножки, — рассказали в парке альпак “Пача Мама”. — В продолжение семейной традиции они получили имена греческих богов: Афина, Афродита и Арес. Сегодня у нас обитает 40 животных. С 2023 года здесь родилось около 50 криа, многие разъехались в парки альпак по всей стране. Такой беби-бум говорит о том, что обитатели перуанских Анд в горах Сочи чувствуют себя просто замечательно».