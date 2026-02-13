В горах Сочи родились детеныши альпак с редким серебристым окрасом

Уникальный цвет шерстки малыши унаследовали от отца, серебристого самца Зевса. Специалисты отмечают: предсказать, какого окраса будет криа, практически невозможно, а рождение сразу трех «серебристых» детенышей — редкая удача.
«Малыши появились на свет у разных мам в конце декабря и в январе. Все родились здоровыми, как положено, сразу встали на ножки, — рассказали в парке альпак “Пача Мама”. — В продолжение семейной традиции они получили имена греческих богов: Афина, Афродита и Арес. Сегодня у нас обитает 40 животных. С 2023 года здесь родилось около 50 криа, многие разъехались в парки альпак по всей стране. Такой беби-бум говорит о том, что обитатели перуанских Анд в горах Сочи чувствуют себя просто замечательно».
«Серебристые» малыши пока находятся в теплом вольере вместе с мамами под постоянным присмотром ветеринара и смотрителей. Детеныши питаются материнским молоком и сеном, вскоре в их рацион добавят и лакомство взрослых альпак — морковку. Криа уже с любопытством изучают территорию за пределами вольера.
Несмотря на то, что от прихотей снежной зимы альпак надежно защищает шубка, на прогулки их дополнительно утепляют флисовыми курточками. Пообщаться и погладить новое потомство гости парка смогут буквально через пару месяцев, когда им исполнится 90 дней.