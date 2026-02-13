Минпросвещения рассказало о степени готовности учебников по русскому языку

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов готовы на 90%, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, слова которой приводит пресс-служба Минпросвещения России.
Уточняется, что министр просвещения Сергей Кравцов провел заседание Правительственной комиссии по русскому языку. На нем обсудили подготовку единых учебников по литературе и русскому языку.
«Учебники (по русскому языку и литературе — ред.) для 10−11-х классов находятся практически на стадии 90% готовности. Одновременно мы готовим учебники для колледжей и техникумов. В начале апреля мы отдаем их для согласования и дальнейших процедур. В очень хорошей готовности уже учебник для 5-го класса. Параллельно идет работа над учебниками для начальной школы», — цитирует пресс-служба ведомства слова Ямпольской.
В министерстве также отметили, что в мае 2026 года пройдет Первый Петербургский Международный филологический форум. Планируется, что на форуме будут обсуждаться вопросы сохранения и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, языковой политики, инноваций в обучении русскому языку.