Минпросвещения рассказало о степени готовности учебников по русскому языку

Минпросвещения: учебники по русскому языку и литературе готовы на 90%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов готовы на 90%, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, слова которой приводит пресс-служба Минпросвещения России.

Уточняется, что министр просвещения Сергей Кравцов провел заседание Правительственной комиссии по русскому языку. На нем обсудили подготовку единых учебников по литературе и русскому языку.

«Учебники (по русскому языку и литературе — ред.) для 10−11-х классов находятся практически на стадии 90% готовности. Одновременно мы готовим учебники для колледжей и техникумов. В начале апреля мы отдаем их для согласования и дальнейших процедур. В очень хорошей готовности уже учебник для 5-го класса. Параллельно идет работа над учебниками для начальной школы», — цитирует пресс-служба ведомства слова Ямпольской.

В министерстве также отметили, что в мае 2026 года пройдет Первый Петербургский Международный филологический форум. Планируется, что на форуме будут обсуждаться вопросы сохранения и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, языковой политики, инноваций в обучении русскому языку.