«Скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса». Гигантский смайлик возник на Солнце 13 февраля — что ждать белорусам

Ученые показали огромный смайлик на Солнце 13 февраля — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наука.
«Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце», — отметили ученые.
И пояснили, что глазами звезды сейчас являются две крупные активные области. Специалисты обратили внимание, что каждая из них примерно в десять раз больше Земли. За «улыбку» отвечает гигантский протуберанец размером около полумиллиона километров.
«Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса», — заметили ученые.
Ученые показали огромный смайлик на Солнце 13 февраля. Фото: телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
На данный момент Солнце смотрит именно в сторону Земли. Что касается всех остальных ближайших планет (Меркурий, Марс, Венера), то они расположены на обратной стороне.
