«Скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса». Гигантский смайлик возник на Солнце 13 февраля — что ждать белорусам

Ученые показали огромный смайлик на Солнце 13 февраля — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Ученые показали огромный смайлик на Солнце 13 февраля — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наука.

«Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце», — отметили ученые.

И пояснили, что глазами звезды сейчас являются две крупные активные области. Специалисты обратили внимание, что каждая из них примерно в десять раз больше Земли. За «улыбку» отвечает гигантский протуберанец размером около полумиллиона километров.

«Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса», — заметили ученые.

Ученые показали огромный смайлик на Солнце 13 февраля. Фото: телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На данный момент Солнце смотрит именно в сторону Земли. Что касается всех остальных ближайших планет (Меркурий, Марс, Венера), то они расположены на обратной стороне.

Ранее белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13 февраля 2026.

Тем временем первые тюльпаны продают за 4,5 рубля за штуку на Комаровском рынке Минска.

Кстати, мы собрали что можно и нельзя делать во Вселенскую Родительскую субботу 14 февраля, которую называют Мясопустная.