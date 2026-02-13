Улицы и дворы будут убирать дроны-дворники

Утро 12 февраля во дворе дома № 35 по улице Нурсултана Назарбаева выдалось необычным. Дворники в оранжевых жилетах не спеша разбрелись по своим привычным маршрутам, но взгляды их то и дело возвращались к фургону с открытыми дверцами. Оттуда, по аппарели, сползали две массивные гусеничные платформы оранжевого цвета. Они напоминали то ли военную технику из фантастических фильмов, то ли гигантские игрушки для взрослых мальчиков. Собравшиеся у подъезда бабушки перешептывались: «Вон оно какое, будущее! Вкалывают роботы, а не человек». Будущее, о котором говорили очевидцы, действительно наступило. И пришло оно с фронта.