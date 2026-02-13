Улицы и дворы будут убирать дроны-дворники

Утро 12 февраля во дворе дома № 35 по улице Нурсултана Назарбаева выдалось необычным. Дворники в оранжевых жилетах не спеша разбрелись по своим привычным маршрутам, но взгляды их то и дело возвращались к фургону с открытыми дверцами. Оттуда, по аппарели, сползали две массивные гусеничные платформы оранжевого цвета. Они напоминали то ли военную технику из фантастических фильмов, то ли гигантские игрушки для взрослых мальчиков. Собравшиеся у подъезда бабушки перешептывались: «Вон оно какое, будущее! Вкалывают роботы, а не человек». Будущее, о котором говорили очевидцы, действительно наступило. И пришло оно с фронта.
Идея мэра
Автор идеи переквалифицировать военные дроны в электродворников присутствовал на презентации лично. Мэр Казани Ильсур Метшин, облаченный в пуховик и шапку, с живым интересом разглядывал гусеничные платформы. По его словам, замысел родился незадолго до Нового года, когда градоначальник посетил одно из предприятий, выпускающих робототехнику для нужд специальной военной операции.
«Я обратился к ребятам с идеей подумать о том, как эти наземные беспилотники могут служить гражданской жизни, — рассказывал Метшин, не скрывая гордости за то, что оборонка и жилищно-коммунальное хозяйство наконец пожали друг другу руки. — СВО родила нам новых Кулибиных. Я очень рад, что они смогли произвести беспилотники, которые приближают нашу победу, а вслед за ней обязательно наступит мир».
Разработчики, по их собственному признанию, поначалу отнеслись к идее скептически. Но после нескольких встреч и обсуждений поняли, что гражданское применение военных технологий не просто возможно, но и крайне востребовано. Адаптация заняла считанные недели. На гусеничные платформы установили снегоуборочное оборудование: один дрон оснастили отвалом для сгребания снега, второй — роторным механизмом для его измельчения и отбрасывания в сторону.
Джойстик вместо лопаты
Два джойстика — левый отвечает за поворот и опускание насадки, правый — за движение. Гусеничный ход позволяет разворачиваться на 360 градусов, маневрировать в узких дворовых проемах, где крупногабаритная техника бессильна. С непривычки снег полетел во все стороны, щедро осыпав зевак. Но навык приходит быстро.
Когда пульт перешел к мэру, тот справился мгновенно. Опустил ротор, погнал дрон вперед, сдал назад, снял второй слой.
«Ощущения классные! Руки немножко мерзнут, но сердце радуется. Техника не сильно хитрая. По управлению это ровно так же, как я играю со своими внуками. Только еще польза от этого», — резюмировал градоначальник.
Он признался, что вкус дворницкого хлеба знает не понаслышке: в молодости, когда родился первый ребенок, полтора года махал лопатой в речном порту. «И еще живы люди, которые помнят меня с лопатой», — заметил Метшин с ностальгической улыбкой. Но времена меняются, и сегодня, по его убеждению, махать лопатой — анахронизм.
Роботизированное спасение
Цифры, озвученные в ходе пресс-тура, заставляют задуматься о масштабах проблемы. Казани на сегодняшний день не хватает почти 900 дворников. Штат крупных управляющих компаний укомплектован лишь на 60 процентов: из необходимых 2221 сотрудника работают только 1330. При этом ежегодно в городе сдается более 1,3 миллиона квадратных метров нового жилья. Площадь убираемых территорий неуклонно растет, а число желающих наводить чистоту за 35 тысяч рублей в месяц столь же неуклонно сокращается.
«Количество дворов растет, а число дворников уменьшается, — констатировал Метшин невеселую зависимость. — Полностью от ручного труда мы не уйдем, но это колоссальное подспорье в зимний период».
По предварительным подсчетам исполкома, два наземных дрона способны заменить от 20 до 30 дворников. Очистка участка площадью 100 на 50 метров занимает у них всего пять минут. Время автономной работы — до восьми часов, скорость передвижения — до 20 километров в час. Рабочий диапазон температур — от минус 25 до плюс 50 градусов. Гусеничное шасси и вес около 500 килограммов обеспечивают отличную проходимость даже по глубокому рыхлому снегу.
Но главное, что волнует мэра, — не столько технические характеристики, сколько социальный эффект. Профессия дворника, по его мнению, давно утратила престиж. Молодежь не хочет брать в руки лопату и метлу, даже за относительно неплохие по нынешним меркам деньги. А вот управлять высокотехнологичным устройством с джойстиком — совсем другое дело.
«Если дети сидят перед мониторами компьютеров, телевизоров, играют в FIFA, другие игры, то каждый может управлять беспилотником, зарабатывать и вносить вклад в семейный бюджет, занимаясь расчисткой дворов по утрам и вечерам, в свободное от учебы время. Этим могут заниматься как старшеклассники, так и студенты», — рассуждает градоначальник.
Таким образом, проблема дефицита кадров предлагается решать не столько повышением зарплат (хотя и этот вопрос, очевидно, назрел), сколько принципиальным изменением характера труда. Тяжелая физическая работа трансформируется в операторскую деятельность. Дворник перестает быть человеком с лопатой и становится высококвалифицированным специалистом по управлению беспилотными системами.
Планы на ближайшее будущее
Первые два десятка гражданских дронов уже заказаны. В ближайшее время они поступят в казанские управляющие компании для тестовой эксплуатации. Разработчики обещают, что на этом совершенствование техники не остановится.
«Конечно, будут доработки. Устройство многофункциональное: может и убирать, и откидывать снег, может раскидывать реагент, — говорит генеральный директор компании-производителя Федор Михеев. — Мы уже получаем положительные отзывы от управляющих компаний и запросы на использование техники для разбрасывания реагентов».
В перспективе на дроны установят датчики, лидары, камеры, что позволит им работать в полностью автоматическом режиме по заранее заданным маршрутам. Также рассматривается возможность внедрения элементов искусственного интеллекта. Управление через сим-карты, по аналогии с самокатами кикшеринга, обеспечит удаленный контроль и высокую точность выполнения задач.
Официально стоимость одного такого дрона не озвучивается. Но, учитывая, что военные аналоги обходятся в миллионы рублей, гражданская версия вряд ли будет существенно дешевле. Вопрос экономической эффективности пока остается открытым. Окупит ли себя техника, учитывая, что зарплата одного дворника составляет около 35 тысяч рублей в месяц, а двух десятков — уже под миллион?
Есть и другие нюансы. Техника, какой бы совершенной она ни была, требует обслуживания, ремонта, страхования, квалифицированных операторов. В случае поломки или аварии — а кто даст гарантию, что полтонны металла на гусеницах никого не задавят и ничего не сломают? — ответственность ляжет на управляющие компании. Готовы ли они к таким рискам?
Пока это вопросы без ответов. Но в мэрии настроены оптимистично. Ильсур Метшин уверен, что пройдет немного времени, и беспилотные дворники станут такой же привычной нормой, как беспилотная доставка еды или такси без водителя. Полностью ручной труд не исчезнет, но его доля существенно сократится.
На передовой и в тылу
Особый символизм этой истории придает происхождение техники. Дроны, которые сегодня осваивают дворовые территории Казани, создавались для совершенно иных целей. На передовой они под огнем противника эвакуируют раненых, доставляют боеприпасы на передовые позиции, помогают минировать опасные участки. Там каждая секунда на счету, каждый выезд может стать последним. Здесь, в мирных казанских дворах, они работают в совершенно ином ритме. Медленно, методично, скучно. Чистят снег, послушно следуя за джойстиком оператора. Никакой опасности, никакого героизма. Обычная коммунальная рутина.
И все же в этой трансформации есть что-то глубоко правильное. Техника, рожденная войной, постепенно возвращается к мирной жизни. Спасать людей на передовой и спасать людей от сугробов во дворах — разные миссии, но обе они достойны уважения. И если дроны, приближавшие победу на фронте, теперь помогут сделать чище улицы Казани, значит, будущее, о котором шептались дворники у дома № 35, действительно наступает.
Правда, сами дворники, наблюдавшие за презентацией, были сдержанны. Радоваться тому, что их работу отдают роботам, они не спешили. Еще не знают, останутся ли при своих ставках или придется переквалифицироваться в операторов дронов. А может, и вовсе искать другую работу. Будущее, оно такое: для одних — праздник технологий, для других — тревога и неопределенность. Но останавливать прогресс ради сохранения рабочих мест с метлой и лопатой уже никто не будет. Слишком дорого обходится этот консерватизм городу, задыхающемуся от снега и кадрового голода.