Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«Исследователи Сеченовского Университета показали, что биологически активные вещества, выделяемые мезенхимными стромальными клетками (МСК) из жировой ткани человека, способны “переключать” иммунные клетки из режима воспаления в режим восстановления», — рассказали в университете.
Там уточнили, что такой подход может стать основой для новых противовоспалительных и регенеративных технологий — от лечения травм до создания биоэквивалентов тканей.
«Следующий этап исследований — изучить действие таких сред в более сложных моделях и оценить их потенциал для разработки биомедицинских продуктов. По словам ученых, технология может улучшить приживление биоматериалов и повысить эффективность восстановления тканей в хирургии, стоматологии и регенеративной медицине», — заключили в вузе.