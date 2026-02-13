Ричмонд
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей

В Сеченовке нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

«Исследователи Сеченовского Университета показали, что биологически активные вещества, выделяемые мезенхимными стромальными клетками (МСК) из жировой ткани человека, способны “переключать” иммунные клетки из режима воспаления в режим восстановления», — рассказали в университете.

Там уточнили, что такой подход может стать основой для новых противовоспалительных и регенеративных технологий — от лечения травм до создания биоэквивалентов тканей.

«Следующий этап исследований — изучить действие таких сред в более сложных моделях и оценить их потенциал для разработки биомедицинских продуктов. По словам ученых, технология может улучшить приживление биоматериалов и повысить эффективность восстановления тканей в хирургии, стоматологии и регенеративной медицине», — заключили в вузе.