Мэр анонсировал благоустройство набережной и площади в центре Омска

Также в этих планах окрестности КДЦ «Иртыш» и пляж «Центральный-2».

Источник: Комсомольская правда

Общественная комиссия мэрии Омска утвердила перечень наиболее крупных общественных пространств для благоустройства в этом году. Работы начнутся, как обычно, весной.

Список объектов озвучил сам мэр города Сергей Шелест на своем Телеграм-канале. В нем есть участок набережной Тухачевского, площадь Бухгольца, территория у КДЦ «Иртыш» и вторая очередь пляжа «Центральный-2».

На благоустройство данных территорий городу из вышестоящих бюджетов выделили 659 млн рублей.

Всего в 2026 году в порядок приведут 50 общественных пространств по всему региону. Кроме Омска это будут работы в Большеречье, Калачинске, Тевризе, Любинском и Саргатском районах.

Ранее мы писали, что в октябре в Омске завершили благоустройство спуска к Иртышу у сквера имени 30 лет ВЛКСМ.