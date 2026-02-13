Мэр анонсировал благоустройство набережной и площади в центре Омска

Общественная комиссия мэрии Омска утвердила перечень наиболее крупных общественных пространств для благоустройства в этом году. Работы начнутся, как обычно, весной.
Список объектов озвучил сам мэр города Сергей Шелест на своем Телеграм-канале. В нем есть участок набережной Тухачевского, площадь Бухгольца, территория у КДЦ «Иртыш» и вторая очередь пляжа «Центральный-2».
На благоустройство данных территорий городу из вышестоящих бюджетов выделили 659 млн рублей.
Всего в 2026 году в порядок приведут 50 общественных пространств по всему региону. Кроме Омска это будут работы в Большеречье, Калачинске, Тевризе, Любинском и Саргатском районах.
Ранее мы писали, что в октябре в Омске завершили благоустройство спуска к Иртышу у сквера имени 30 лет ВЛКСМ.