У границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе

Финский залив в 2026 году рискует столкнуться с крупнейшим обледенением за последние десять лет. Соответствующее предупреждение опубликовало западное издание Helsingin Sanomat. Журналисты из Финляндии отметили в статье, что в последний раз такая большая площадь обледенения акватории объекта регистрировалась зимой 2011 года. На тот момент замерзшей оказалась вся северная часть Балтийского моря. Гляциолог из Финского метеорологического института Алекси Арола объяснил, в Финском заливе сейчас наблюдается больше льда, чем в среднем, если говорить и сравнивать зимние периоды за двадцать лет.