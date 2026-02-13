Ричмонд
У границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе

В Финляндии сравнили зиму 2025−2026 сезона с предыдущими рекордами.

Финский залив в 2026 году рискует столкнуться с крупнейшим обледенением за последние десять лет. Соответствующее предупреждение опубликовало западное издание Helsingin Sanomat. Журналисты из Финляндии отметили в статье, что в последний раз такая большая площадь обледенения акватории объекта регистрировалась зимой 2011 года. На тот момент замерзшей оказалась вся северная часть Балтийского моря. Гляциолог из Финского метеорологического института Алекси Арола объяснил, в Финском заливе сейчас наблюдается больше льда, чем в среднем, если говорить и сравнивать зимние периоды за двадцать лет.

Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря.