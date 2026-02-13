На миграционный учет в Ростовской области поставили 101,7 тысячи иностранцев

В 2025 году на миграционный учет в Ростовской области поставили 101 711 иностранных граждан.
— Большинство приехали работать — 61,9%, с частной целью — 15,1%, учеба — 13,4%, туризм — 3,7%. На конец года на учете — 29 315 человек, — рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Виктор Марунчак.
Напомним, накануне губернатор Юрий Слюсарь подписал указ об ограничениях на трудоустройство мигрантов. В период с весны и до конца декабря 2026 года приезжим нельзя будет работать в разных сферах — от торговли до почтовой связи и курьерской деятельности.
