Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На миграционный учет в Ростовской области поставили 101,7 тысячи иностранцев

Трудоустройство, учеба и туризм: в МВД рассказали об итогах учета мигрантов на Дону в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году на миграционный учет в Ростовской области поставили 101 711 иностранных граждан.

— Большинство приехали работать — 61,9%, с частной целью — 15,1%, учеба — 13,4%, туризм — 3,7%. На конец года на учете — 29 315 человек, — рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Виктор Марунчак.

Напомним, накануне губернатор Юрий Слюсарь подписал указ об ограничениях на трудоустройство мигрантов. В период с весны и до конца декабря 2026 года приезжим нельзя будет работать в разных сферах — от торговли до почтовой связи и курьерской деятельности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше