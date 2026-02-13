На миграционный учет в Ростовской области поставили 101,7 тысячи иностранцев

Напомним, накануне губернатор Юрий Слюсарь подписал указ об ограничениях на трудоустройство мигрантов. В период с весны и до конца декабря 2026 года приезжим нельзя будет работать в разных сферах — от торговли до почтовой связи и курьерской деятельности.