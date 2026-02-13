Казань вошла в список самых доступных направлений для весеннего отдыха

Столица Татарстана оказалась в числе наиболее популярных туристических направлений предстоящей весной в бюджете до 100 тысяч рублей. Экскурсионные туры в Казань на двоих с перелетом и проживанием в отеле начинаются от 48,9 тысячи рублей, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Лидером спроса в этой ценовой категории стал Санкт-Петербург — стоимость поездки стартует от 31,1 тысячи рублей. В пятерку также вошли Москва (от 33,2 тысячи), Калининград (от 45 тысяч), Казань и Краснодарский край. Туры в Сочи начинаются от 51,1 тысячи рублей.
Среди зарубежных направлений с бюджетом до 100 тысяч рублей представлены Турция (от 62,4 тысячи), Абхазия (от 67,6 тысячи) и Египет (от 79,5 тысячи).
Ранее РСТ включил Казань в топ 5 городов для поездок на 8 Марта. В среднем туристы бронируют отдых в столице Татарстана на три-четыре дня. Эксперты объясняют популярность направления растущей транспортной доступностью и насыщенной событийной программой.