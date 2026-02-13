«Сибур» и Центральный университет запустят подготовку специалистов по ИИ

МОСКВА, 13 февраля./ТАСС/. «Сибур» и Центральный университет подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, направленный на подготовку IT- и инженерных специалистов для промышленности и развитие прикладных решений в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в пресс-службе компании.
«Партнерство включает совместный запуск образовательной программы высшего образования в области ИИ для будущих IT-специалистов на базе Центрального университета, а также создание кафедры технологий искусственного интеллекта на базе корпоративного университета Сибуринтех», — говорится в сообщении.
Цель партнерства — сформировать устойчивый поток специалистов и масштабировать применение ИИ в производственных и бизнес-процессах «Сибура». В компании указали, что решения на базе машинного обучения и продвинутой аналитики используются в управлении технологическими процессами, предиктивной диагностике оборудования, оптимизации цепочек поставок и других процессах.
На базе новой кафедры искусственного интеллекта Сибуринтеха планируется реализовывать программы обучения сотрудников, проектную работу и совместные прикладные исследования с последующим внедрением решений в бизнес-процессы компании. Кафедра будет работать в смешанном формате — с онлайн-обучением, очными интенсивами и удаленной проектной работой, интегрированной в корпоративную систему обучения «Сибура».
Соглашение задает рамку и план совместных действий уже в 2026 году — от формирования образовательных модулей до запуска программ и прикладных проектов. В частности, «Сибур» примет участие в разработке учебных модулей и дисциплин по направлениям управления разработкой, машинного обучения, проектирования систем и бизнес-анализа. Студенты Центрального университета смогут работать над кейсами компании, проходить стажировки и выполнять выпускные квалификационные работы по реальным промышленным задачам — от цифровых двойников до систем поддержки принятия решений на производстве.
Сотрудничество является ответом на трансформацию нефтехимической отрасли. Как показал рейтинг hh.ru, «Сибур» — единственная промышленная компания в топ-5 среди банков, IT и FMCG. Сегодня холдинг ассоциируется не с производством, а с созданием новых материалов и инновациями на стыке науки, технологий и индустрии.
«Масштабные инвестиционные проекты компании формируют спрос на специалистов нового типа -»бирюзовых воротничков«. В горизонте ближайших 2−3 лет в нефтехимии будет создано около 5 тысяч высокотехнологичных рабочих мест и около 100 тысяч — с учетом мультипликативного эффекта. Наша задача — заранее выстроить систему подготовки таких специалистов совместно с ведущими образовательными партнерами», — приводятся слова управляющего директора по организационному развитию «Сибура» Данила Рассказова.
Стажировка и трудоустройство.
Центральный университет обеспечит разработку и реализацию образовательных программ, а «Сибур» — привлечение экспертов, предоставление проектных задач, наставников и карьерных возможностей для студентов, включая стажировки и потенциальное трудоустройство. Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич отметил, что для вуза «очень значимо активное вовлечение бизнеса в образовательный процесс», добавив, что помимо запуска совместной кафедры «уже в этом году» стороны планируют реализовать «целый ряд научных проектов и мероприятий».