«Сибур» и Центральный университет запустят подготовку специалистов по ИИ

Соглашение задает рамку и план совместных действий уже в 2026 году — от формирования образовательных модулей до запуска программ и прикладных проектов. В частности, «Сибур» примет участие в разработке учебных модулей и дисциплин по направлениям управления разработкой, машинного обучения, проектирования систем и бизнес-анализа. Студенты Центрального университета смогут работать над кейсами компании, проходить стажировки и выполнять выпускные квалификационные работы по реальным промышленным задачам — от цифровых двойников до систем поддержки принятия решений на производстве.