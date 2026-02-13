Умер историк Рой Медведев

По ее словам, предполагаемая причина смерти — сердечная недостаточность. «Пока еще вскрытия не было. Я жду сейчас полицию. Он же дома умер. Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие. Скорее всего — сердечная недостаточность», — добавила она.