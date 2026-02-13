В Ташкенте выявили подпольный склад с опасными лекарствами на 3 млрд сумов

В ходе осмотра дома и автомобиля, принадлежащих подозреваемым, правоохранители обнаружили 87 наименований лекарственных средств — всего свыше 133 тысяч единиц продукции. Среди них препараты турецкого и индийского производства, в том числе «Дюспаталин», «Новомикс», «Гальвус МЕТ» и многие другие.