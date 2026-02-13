В Ташкенте выявили подпольный склад с опасными лекарствами на 3 млрд сумов

Склад был организован «семейным подрядом». Отец и сын — 56 и 28 лет — оборудовали в своём доме скрытое помещение для хранения медикаментов, ввезённых в страну обходными путями из-за границы. Оттуда препараты поставлялись в аптеки.
В ходе осмотра дома и автомобиля, принадлежащих подозреваемым, правоохранители обнаружили 87 наименований лекарственных средств — всего свыше 133 тысяч единиц продукции. Среди них препараты турецкого и индийского производства, в том числе «Дюспаталин», «Новомикс», «Гальвус МЕТ» и многие другие.
Кроме медикаментов, были изъяты 50 тысяч долларов, 10,6 миллиона сумов, а также банковские пластиковые карты, принадлежащие 150 гражданам. Всё обнаруженное оформлено в качестве вещественных доказательств.
Образцы лекарственных средств направлены в Центр безопасности фармацевтической продукции для проведения экспертизы. В настоящее время проводится доследственная проверка.