В Крыму резко снизилась заболеваемость сифилисом

На полуострове число заболевших сифилисом пошло вниз. В 2024 году в Крыму зарегистрировали 115 случаев сифилиса. Однако уже в 2025 году, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость снизилась почти в полтора раза: зафиксировано всего 73 случая, сообщает «Крымская газета».
В Крыму сифилис чаще диагностируют у женщин. Исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» Валентина Ильина поясняет: дело не в большей распущенности, а в сознательности.
«Женщины после случайных половых связей гораздо чаще обращаются к специалистам для обследования. Мужчины предпочитают либо не замечать симптомов, либо лечиться самостоятельно. В итоге именно женщины попадают в статистику — потому что приходят к нам сами», — отмечает врач.