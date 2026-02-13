В Крыму резко снизилась заболеваемость сифилисом

На полуострове число заболевших сифилисом пошло вниз. В 2024 году в Крыму зарегистрировали 115 случаев сифилиса. Однако уже в 2025 году, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость снизилась почти в полтора раза: зафиксировано всего 73 случая, сообщает «Крымская газета».