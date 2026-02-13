Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму резко снизилась заболеваемость сифилисом

В Крыму в 2025 году зарегистрировали 73 случая заболевания сифилисом.

Источник: Комсомольская правда

На полуострове число заболевших сифилисом пошло вниз. В 2024 году в Крыму зарегистрировали 115 случаев сифилиса. Однако уже в 2025 году, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость снизилась почти в полтора раза: зафиксировано всего 73 случая, сообщает «Крымская газета».

В Крыму сифилис чаще диагностируют у женщин. Исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» Валентина Ильина поясняет: дело не в большей распущенности, а в сознательности.

«Женщины после случайных половых связей гораздо чаще обращаются к специалистам для обследования. Мужчины предпочитают либо не замечать симптомов, либо лечиться самостоятельно. В итоге именно женщины попадают в статистику — потому что приходят к нам сами», — отмечает врач.