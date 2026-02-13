В Ростове прошла встреча студентов с представителями банковской сферы

Для ростовских студентов прошло масштабное мероприятие, которое было посвящено технологическим и карьерным возможностям. Оно было организовано на площадке Ростовского отделения Сбербанка. Участие в событии приняли порядка 300 студентов ведущих донских университетов.
С приветственным словом перед ребятами выступил управляющий отделением Константин Бугрим. Он отметил, что согласно исследованию о карьерных предпочтениях молодежи, проведенному Центром внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, 57% опрошенных назвали Сбер желаемым местом для старта карьеры.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Такое доверие — это не только приятно, но и очень ответственно для нас. Мы прекрасно понимаем, что новому поколению важна не только достойная зарплата. Вы ждёте поддержки наставников, комфортной среды, ощущения, что ваша работа меняет мир к лучшему, и, конечно, реальных возможностей для роста. И мы строим всю нашу работу именно на этих принципах, — отметил Константин Бугрим.
Он поделился личным карьерным опытом и отметил, что профессиональное развитие не заканчивается получением диплома. По его словам, образование является непрерывным процессом: важно постоянно осваивать новые знания, изучать смежные направления и быть готовым к переобучению. Такой подход позволяет оставаться востребованным специалистом в условиях технологических изменений и развития искусственного интеллекта.
Программа встречи оказалась насыщенной и практико-ориентированной. Для участников была организована интерактивная лекция, в рамках которой специалисты рассказали о ключевых технологических проектах и цифровых сервисах, которые банк реализует сегодня, формируя новую технологическую реальность. Бывший практикант банка, а ныне партнер компании и генеральный директор ИТ-компании Марк Березкин поделился со студентами своим опытом по развитию стартапа.
Завершением встречи стала панельная дискуссия в формате «вопрос-ответ», где студенты смогли в неформальной обстановке обсудить с экспертами карьерные возможности, корпоративные ценности, применение искусственного интеллекта и перспективы развития финансового и IT-секторов.
Мероприятие стало площадкой для открытого диалога между крупным работодателем и молодежью региона, обозначив возможности профессионального роста в условиях цифровых изменений.