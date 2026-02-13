В башкирских школах и вузах усилили меры безопасность: это реакция на недавние нападения

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил дополнительные меры по усилению безопасности образовательных организаций. Указ вступил в силу вчера — 12 февраля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
Правительству и Совету общественной безопасности поручено разработать комплекс мер по усилению антитеррористической защищенности школ, колледжей и вузов. В числе приоритетных направлений — ужесточение пропускного режима, обеспечение беспрепятственного проезда машин экстренных и силовых служб, а также проведение регулярных инструктажей для персонала и учащихся по действиям при ЧС и терактах. Особое внимание уделят проверке систем оповещения, сигнализаций и актуализации памяток и документации по безопасности.
Кабинет министров должен представить предложения по увеличению финансирования охраны в учреждениях образования. Кроме того, правительству поручено проработать вопрос о закреплении специалистов, ответственных за профилактику деструктивного поведения среди учащихся, с последующим введением для них стимулирующих доплат. Обучение таких сотрудников организует Минпросвещения Башкирии. Ведомству также предстоит усилить работу школьных психологических служб.
Муниципальным администрациям поручено принять аналогичные меры на местном уровне, вузам — рекомендовано последовать примеру. Контроль за исполнением требований возложен на контрольное управление главы региона, которое проведет серию выездных проверок.
Подписание указа анонсировалось 10 февраля на встрече Хабирова с директорами школ. Тогда руководитель республики заявил о необходимости «перезагрузки» системы школьной психологической помощи.
Напомним, 3 февраля девятиклассник уфимской гимназии № 16 пришел в класс с игрушечным автоматом и петардой, направил оружие на учителя и одноклассников. Пострадавших не было. 7 февраля 15-летний подросток с ножом проник в общежитие № 6 БГМУ, ранил вахтера, нескольких студентов и сотрудников полиции. Ранения получили шесть человек, включая самого нападавшего.
