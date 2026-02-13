В башкирских школах и вузах усилили меры безопасность: это реакция на недавние нападения

Правительству и Совету общественной безопасности поручено разработать комплекс мер по усилению антитеррористической защищенности школ, колледжей и вузов. В числе приоритетных направлений — ужесточение пропускного режима, обеспечение беспрепятственного проезда машин экстренных и силовых служб, а также проведение регулярных инструктажей для персонала и учащихся по действиям при ЧС и терактах. Особое внимание уделят проверке систем оповещения, сигнализаций и актуализации памяток и документации по безопасности.