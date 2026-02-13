Между Иркутском и Китаем впервые появится пассажирское ж/д сообщение

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, которое начнется в марте, рассказали РИА Новости в компании.
РЖД сообщили, что пассажирский поезд между РФ и Китаем Забайкальск — Маньчжурия с 8 марта возобновит курсирование после перерыва с 2020 года. В компании уточняли РИА Новости, что это будет состав формирования «Федеральной пассажирской компании» — «дочки» РЖД. С запуском этого поезда в Китай будет организовано курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно.
«Из Иркутска в Китай беспересадочное сообщение организовано впервые. А из Читы беспересадочные вагоны курсировали ранее, их отменили в 2020 году из-за пандемии», — пояснили в РЖД.
Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
РЖД в контексте возобновления поезда Забайкальск — Маньчжурия напоминали в сообщении в пятницу, что с 15 сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для граждан России.
Поезда Забайкальск — Маньчжурия будут курсировать в обе стороны 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути — около 25 минут. Продажа билетов откроется в ближайшее время, а в дальнейшем будет доступна за 60 суток до отправления поезда.