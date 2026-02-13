Между Иркутском и Китаем впервые появится пассажирское ж/д сообщение

РЖД сообщили, что пассажирский поезд между РФ и Китаем Забайкальск — Маньчжурия с 8 марта возобновит курсирование после перерыва с 2020 года. В компании уточняли РИА Новости, что это будет состав формирования «Федеральной пассажирской компании» — «дочки» РЖД. С запуском этого поезда в Китай будет организовано курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно.