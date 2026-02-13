Лукашенко пообещал усложнить жизнь одному из белорусских министров

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал усложнить жизнь одному белорусскому министру. Об этом сообщил 13 февраля телеграм-канал «Пул Первого».
Об этом было сказано белорусским лидером во время посещения 227-го общевойскового полигона в Борисовском районе. Так, Лукашенко пообещал министру обороны Виктору Хренину усложнить ему жизнь.
— И посоветовал не расслабляться, — добавил телеграм-канал «Пул Первого».
Также сообщили, что глава Беларуси дал оценку увиденному во время рабочего визита.
Напомним, 13 февраля белорусский президент приехал с внезапной проверкой боеготовности на один из полигонов.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси.