Лукашенко пообещал усложнить жизнь одному из белорусских министров

Лукашенко сказал, какому министру он усложнит жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал усложнить жизнь одному белорусскому министру. Об этом сообщил 13 февраля телеграм-канал «Пул Первого».

Об этом было сказано белорусским лидером во время посещения 227-го общевойскового полигона в Борисовском районе. Так, Лукашенко пообещал министру обороны Виктору Хренину усложнить ему жизнь.

— И посоветовал не расслабляться, — добавил телеграм-канал «Пул Первого».

Также сообщили, что глава Беларуси дал оценку увиденному во время рабочего визита.

Напомним, 13 февраля белорусский президент приехал с внезапной проверкой боеготовности на один из полигонов.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси.

