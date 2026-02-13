Умер историк Рой Медведев

Родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси. Его братом-близнецом был советский и британский биолог и публицист Жорес Медведев. Их отца Александра Медведева, бригадного комиссара и политработника Красной армии, арестовали в 1938 году во время сталинских репрессий и приговорили к восьми годам. Он умер в лагере в 1941 году.