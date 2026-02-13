Умер историк Рой Медведев

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни.
«Да, подтверждаю. Сегодня утром», — сказала РИА Новости его невестка Светлана.
Она добавила, что точную причину смерти не может назвать, пока нет вскрытия, но скорее всего это была сердечная недостаточность.
Прощание с Медведевым состоится 17 февраля в одинцовском морге. Историка кремируют, а прах затем захоронят в подмосковном селе Лайково.
Биография Роя Медведева.
Родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси. Его братом-близнецом был советский и британский биолог и публицист Жорес Медведев. Их отца Александра Медведева, бригадного комиссара и политработника Красной армии, арестовали в 1938 году во время сталинских репрессий и приговорили к восьми годам. Он умер в лагере в 1941 году.
В 1943-м Роя Медведева призвали в армию, он служил во вспомогательных частях тылового обеспечения Закавказского фронта. После войны окончил с отличием философский факультет Ленинградского государственного университета, в 1958-м году получил степень кандидата педагогических наук.
После университета Медведев работал учителем истории в школе на Среднем Урале, позже — директором школы в Ленинградской области. В 1958-м стал редактором в издательстве «Учпедгиз», а с 1961-го заведовал сектором Научно-исследовательского института производственного обучения Академии педагогических наук СССР.
С началом перестройки Медведев выступил в поддержку Михаила Горбачева, в 1989-м стал народным депутатом и членом Верховного Совета CCCР. В то время его книги начали широко издаваться на родине. После распада Советского Союза стал сопредседателем Социалистической партии трудящихся, выступал с жесткой критикой как ГКЧП, так и Бориса Ельцина.
В начале XXI века Медведев отошел от политической деятельности, сосредоточившись на писательской. Он автор более 50 книг по истории и биографий многих политических деятелей, в том числе в том числе Владимира Путина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова. Ему принадлежит и литературоведческая работа по проблеме авторства «Тихого Дона».