Бизнес-леди сорвала благоустройство Аллеи Героев СВО в Воронежской области

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что мэр Воронежа Сергей Петрин на пресс-конференции 11 февраля пожаловался на подрядчиков благоустройства второй очереди Петровской набережной. Претензии по качеству и замечания по гарантийным обязательствам у муниципалитета есть к получившему банкротный иск кисловодскому АО «Передвижная механизированная колонна № 38», а московское ООО «Стройсервис» не соблюдает сроки. Обе организации уже внесены в реестр недобросовестных поставщиков.