19-летняя омичка вышла замуж за иностранца ради смартфона и получила срок

Это позволило приезжему в дальнейшем претендовать на разрешение на временное проживание без учета квоты, а также на вид на жительство и гражданство. В суде фигурантка признала свою вину и пояснила, что работала в местном магазине вместе с иностранцем. Он пообещал купить ей сельчанке мобильный телефон в обмен на официальное заключение брака, необходимого ему для легализации.