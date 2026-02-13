19-летняя омичка вышла замуж за иностранца ради смартфона и получила срок

13 февраля пресс-служба судов Омской области сообщила о вынесении приговора 19-летней местной жительнице. Ее признали виновной в организации незаконного пребывания иностранного гражданина в России. В сентябре 2024 года, спустя три месяца после наступления совершеннолетия, девушка зарегистрировала фиктивный брак в поселке Москаленки с гражданином Таджикистана.
Это позволило приезжему в дальнейшем претендовать на разрешение на временное проживание без учета квоты, а также на вид на жительство и гражданство. В суде фигурантка признала свою вину и пояснила, что работала в местном магазине вместе с иностранцем. Он пообещал купить ей сельчанке мобильный телефон в обмен на официальное заключение брака, необходимого ему для легализации.
Действия девушки были квалифицированы по части 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ. За данное преступление предусмотрено наказание от двух до пяти лет тюрьмы, однако с учетом полного признания вины и активного сотрудничества со следствием осужденной назначили один год лишения свободы условно. Приговор уже вступил в силу.
