Самые популярные страны для обучения среди узбекистанцев

Чаще всего граждане Узбекистана выбирают российское образование. За 12 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 498 человек.

По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе-декабре 2025 года почти 29 тысяч граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения.

Этот показатель снизился почти на 6,9 тыс. человек или 19,3% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

«В 2025 году 28 954 гражданина Узбекистана выехали за границу с целью обучения. Показатель снизился почти на 6,9 тыс. человек или 19,3% по сравнению с 2024 годом», — говорится в сообщении.

Чаще всего узбекистанцы выбирали российское образование. За 12 месяцев 2025 года в РФ с этой целью выехали 6 498 человек.

Также в числе стран, куда граждане Узбекистана чаще всего ездят на учебу, Таджикистан, Кыргызстан, Южная Корея и Турция.

В топ-10 также вошли:

Китай — 1 259 человек;

Казахстан — 1 097 человек;

Великобритания — 886 человек;

Германия — 391 человек;

США — 351 человек.

