Свободное падение: в Калининграде сложилась опасная ситуация с лифтами

Это уже вопрос повседневной безопасности, который жители ощущают каждый раз, заходя в кабину и нажимая кнопку. На этом фоне выездное совещание рабочей группы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ в Калининграде выглядит не формальной галочкой, а запоздалым, но необходимым разговором о проблеме, с которой регион живёт не первый год.
Цифры, озвученные на совещании, сами по себе тревожные. До 2030 года в области требуется заменить 373 лифта в 148 домах. Почти две трети из них находятся на спецсчетах. Это как раз те случаи, когда ответственность формально у собственников, а денег фактически нет. Лифт стареет быстрее, чем копится взнос. Итог предсказуем. Оборудование изнашивается, обслуживание становится латанием дыр, а замена все откладывается.
Практика последних лет показывает, чем это заканчивается. В ноябре 2025 года в 16-этажке на Каштановой аллее сорвался грузовой лифт. Кабина начала падать с девятого этажа и остановилась только на стопоре. Внутри была семейная пара. За несколько месяцев до этого жильцы жаловались на скрип, простои, неисправности. Писали в разные инстанции, ждали детали, слышали обещания.
Другой адрес, улица Жукова. Девятиэтажный дом, где лифт не работает больше года. Управляющая компания честно обозначила перспективу. Капремонт возможен в промежутке с 2026 по 2044 год. Почти два десятилетия пешком. Для кого-то это неудобство, для пожилых и людей с инвалидностью это фактическая изоляция в собственной квартире.
Летом 2025 года на Фермора лифт с пятью пассажирами упал, один человек получил травму ноги. Эти случаи не выглядят исключением. Скорее они иллюстрация системной проблемы, когда лифт формально есть, но фактически превращается в источник риска.
В декабре был принят федеральный закон, который с сентября меняет правила содержания и эксплуатации лифтов. Речь идёт и о требованиях к обслуживающим организациям, и о реальной стоимости работ, и о накоплении средств на ремонты в течение всего жизненного цикла оборудования. Это важные вещи, но они не отменяют главный вопрос. Что делать домам, где срок эксплуатации лифтов уже истёк или вот-вот истечёт, а на спецсчётах пусто.