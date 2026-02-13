Свободное падение: в Калининграде сложилась опасная ситуация с лифтами

В декабре был принят федеральный закон, который с сентября меняет правила содержания и эксплуатации лифтов. Речь идёт и о требованиях к обслуживающим организациям, и о реальной стоимости работ, и о накоплении средств на ремонты в течение всего жизненного цикла оборудования. Это важные вещи, но они не отменяют главный вопрос. Что делать домам, где срок эксплуатации лифтов уже истёк или вот-вот истечёт, а на спецсчётах пусто.