Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций: Сборная Молдовы по футболу узнала своих соперников

Наша национальная команда по итогам прошлого сезона поднялась рангом выше — в Лигу С.

Источник: Комсомольская правда

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций, сезон 2026/27. По ее итогам национальная сборная Молдовы узнала своих соперников по Лиге С.

Таким образом, наша команда сыграет в Группе С3 со следующими соперниками:

Молдова.

Казахстан.

Словакия.

Фарерские острова.

Календарь группового этапа Лиги Наций:

День 1: 24 — 26 сентября 2026.

День 2: 27 — 29 сентября 2026.

День 3: 30 сентября −3 октября 2026.

День 4: 4 — 6 октября 2026.

День 5: 12 — 14 ноября 2026.

День 6: 15 — 17 ноября 2026.

