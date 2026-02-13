Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций: Сборная Молдовы по футболу узнала своих соперников

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций, сезон 2026/27. По ее итогам национальная сборная Молдовы узнала своих соперников по Лиге С.
Таким образом, наша команда сыграет в Группе С3 со следующими соперниками:
Молдова.
Казахстан.
Словакия.
Фарерские острова.
Календарь группового этапа Лиги Наций:
День 1: 24 — 26 сентября 2026.
День 2: 27 — 29 сентября 2026.
День 3: 30 сентября −3 октября 2026.
День 4: 4 — 6 октября 2026.
День 5: 12 — 14 ноября 2026.
День 6: 15 — 17 ноября 2026.
