Историк, диссидент, народный депутат СССР. Карьера Роя Медведева

Рой Александрович Медведев родился 14 ноября 1925 года в года Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Его отец, Александр Романович Медведев (1899−1941), был армейским политработником, заместителем заведующего кафедрой диалектического и исторического материализма Военно-политической академии им. В. И. Ленина в Москве. В 1938 году отца репрессировали, он умер в заключении в 1941 году. Мать — Юлия Исааковна Медведева, была виолончелисткой. Брат-близнец — Жорес Медведев, биохимик, генетик, с 1973 года жил в эмиграции в Великобритании (скончался в Лондоне в 2018 году). Родители назвали Роя Медведева в честь одного из основателей компартии Индии Манабендры Роя.