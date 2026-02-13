Историк, диссидент, народный депутат СССР. Карьера Роя Медведева

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля 2026 года стало известно, что на 101-м году жизни умер российский историк, публицист, брат биолога и писателя Жореса Медведева Рой Медведев.
Рой Александрович Медведев родился 14 ноября 1925 года в года Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Его отец, Александр Романович Медведев (1899−1941), был армейским политработником, заместителем заведующего кафедрой диалектического и исторического материализма Военно-политической академии им. В. И. Ленина в Москве. В 1938 году отца репрессировали, он умер в заключении в 1941 году. Мать — Юлия Исааковна Медведева, была виолончелисткой. Брат-близнец — Жорес Медведев, биохимик, генетик, с 1973 года жил в эмиграции в Великобритании (скончался в Лондоне в 2018 году). Родители назвали Роя Медведева в честь одного из основателей компартии Индии Манабендры Роя.
Кандидат педагогических наук. В 1958 году в Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина защитил диссертацию по теме «Производительный труд учащихся старших классов в промышленности и проблема производственной специализации».
В 1943—1946 годах служил в Вооруженных силах СССР во вспомогательных частях тылового обеспечения в Тбилиси, в боевых действиях участия не принимал.
В 1951—1954 годах работал учителем средней школы в Свердловской области, затем в 1954—1957 годах — директором семилетней школы в Ленинградской области.
С 1958 по 1961 год занимал должности редактора, заместителя главного редактора учебно-педагогического государственного издательства РСФСР «Учпедгиз» (ныне издательство «Просвещение»).
В 1959 году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).
В 1961—1970 годах — старший научный сотрудник, затем — заведующий сектором Научно-исследовательского института производственного обучения Академии педагогических наук СССР.
В 1969 году Медведев был исключен из коммунистической партии за рукопись книги «К суду истории: генезис и последствия сталинизма». 19 марта 1970 года вместе с академиком Андреем Сахаровым, физиком Валентином Турчиным отправил открытое письмо руководителям компартии и правительства СССР, в котором говорилось о необходимости «демократизации общественной жизни в стране» для «сохранения и укрепления советского социалистического строя».
В 1971 году у Медведева был проведен обыск, изъят его архив. После этого публицист на некоторое время уехал из Москвы и жил в Прибалтике.
В начале 1970-х годов первые книги Медведева (в том числе написанные совместно с братом Жоресом) были опубликованы в США и Великобритании. В 1970—1980-х годах Рой Медведев продолжал заниматься публицистической деятельностью, жил на гонорары от зарубежных изданий своих работ. В 1975—1976 годах совместно с братом издавал альманах «XX век. Голоса социалистической оппозиции в Советском Союзе» (публиковался за рубежом).
В 1989 году по собственной просьбе был восстановлен в КПСС.
В 1989—1991 годах — народный депутат СССР, был избран от Ворошиловского территориального избирательного округа Москвы. Являлся депутатом Верховного Совета (ВС) СССР, был членом комитета ВС СССР по вопросам законодательства, законности и правопорядка.
В 1990—1991 годах — член центрального комитета КПСС (избран на XXVIII съезде партии в июле 1990 года), входил в комиссию по разработке новой партийной программы.
В сентябре 1991 года на V съезде народных депутатов СССР выступил против запрещения компартии. Не признал правомочности роспуска Съезда народных депутатов СССР, в 1992 году участвовал в работе т. н. VI чрезвычайного съезда, который пытались провести около 200 экс-депутатов.
В декабре 1991 года был избран сопредседателем Социалистической партии трудящихся (СПТ, ныне ликвидирована).
Осенью 1993 года был включен в список кандидатов в депутаты Государственной думы I созыва от блока «Отечество» (СПТ, Союз нефтепромышленников, Союз казаков и Союз возрождения России). Однако блок не собрал 100 тыс. подписей, необходимых для участия в выборах.
В дальнейшем продолжил писать историко-публицистические книги.
Был награжден Почетной грамотой правительства РФ (2010).
Лауреат премии ФСБ России 2007 года за книгу «Андропов» (серия «Жизнь замечательных людей»).
Автор более 50 книг, в том числе «К суду истории: генезис и последствия сталинизма» (1971 — на английском; 1974 — на русском языке), «Хрущев. Политическая биография» (1986), «Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева» (1991), «Юрий Лужков и Москва» (2008), «Дмитрий Медведев: двойная прочность власти» (2009), «Время Путина» (2014), «Социализм и капитализм в России» (2017) и др.