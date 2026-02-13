Ричмонд
Задержка в развитии и серьезная болезнь: все это случилось у 2-летнего мальчика из-за его нерадивой мамы

В Башкирии из-за нерадивой матери у ребенка возникла задержка в развитии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Ермекеевского района провела проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. По данным надзорного ведомства, местная жительница не обеспечивала двухлетнему сыну должный уход.

Ребенок проживал в антисанитарных условиях, мать не мыла его и игнорировала рекомендации врача по лечению хронического заболевания. Это привело к задержке развития малыша и возникновению нового заболевания.

Мальчика забрали у матери и отправил в социально-реабилитационный центр. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

— Кроме того, в адрес руководителей территориального отдела полиции и районной администрации внесены представления в связи с непринятием мер по своевременному выявлению ребенка, находящегося в социально опасном положении, — заявила прокуратура.

