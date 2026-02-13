В Бресте директор фирмы провернул аферу с налогами на 4 миллиона рублей

В Бресте директор фирмы провернул аферу с налогами на 4 миллиона белорусских рублей. Подробности раскрыли в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Налоговые махинации выявили в сфере торговли шинной продукцией. Так, директором частной фирмы была разработана преступная схема, которая основывалась на использовании подконтрольного ему иностранного субъекта хозяйствования.
— Суть схемы заключалась в создании искусственной цепочки продаж автомобильных шин, — прокомментировали в СК.
Нескольких лет товары от европейских поставщиков сначала покупала иностранная фирма, а затем уже с наценкой перепродавала белорусскому юрлицу. Обвиняемый руководил при этом обеими фирмами. Также проводились аналогичные транзитные операции с наценкой, но уже в обратном направлении. Приобретенные европейские шины и другая продукция реализовывались на территории Беларуси и России.
Следователи выяснили, что директор специально завышал расходы белорусской фирмы, искусственно увеличивая себестоимость товара через сделки с собственной заграничной компанией. Незаконные манипуляции налоговой базы позволили занизить ему налог на прибыль более чем на 4 миллиона рублей. В итоге госбюджет недополучил более 800 тысяч рублей налоговых платежей.
Свою вину фигурант признал вину и активно сотрудничал со следствием. Кроме того, он полностью возместил причиненный государству ущерб и уплатил уголовно-правовую компенсацию.
Ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси). Известно, что фигурантом было подано ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.
Ранее мы писали, что Нацбанк сказал, как белорусам вкладывать деньги, чтобы ни в чем не разбираться и не рисковать.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал усложнить жизнь одному из белорусских министров.