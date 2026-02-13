В Бресте директор фирмы провернул аферу с налогами на 4 миллиона рублей

Нескольких лет товары от европейских поставщиков сначала покупала иностранная фирма, а затем уже с наценкой перепродавала белорусскому юрлицу. Обвиняемый руководил при этом обеими фирмами. Также проводились аналогичные транзитные операции с наценкой, но уже в обратном направлении. Приобретенные европейские шины и другая продукция реализовывались на территории Беларуси и России.