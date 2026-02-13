Путин следит за работой фонда «Круг добра», заявил Песков

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит в поле своего внимания работу фонда «Круг добра», организация доказала свою эффективность и востребованность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Фонд доказал свою эффективность, востребованность… Путин держит в поле своего внимания работу, которая столь востребована для нашей страны. И так хорошо себя проявил этот фонд», — сказал Песков журналистам, упоминая фонд «Круг добра».
Фонд «Круг добра» создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.