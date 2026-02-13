Путин встретится с руководителем фонда «Круг добра»

«Сегодня он (Путин — ред) будет заниматься вопросами фонда “Круг добра”. Это, собственно, идея и задумка Путина, которая была реализована пять лет назад. Собственно, пятилетие как раз этот фонд “Круг добра” отмечает. Он был создан для обеспечения медикаментами детей, которые болеют орфанными заболеваниями… И обо всем об этом сегодня президент будет говорить на встрече с руководителем этого фонда протоиереем Александром Ткаченко», — сказал Песков журналистам.