Путин встретится с руководителем фонда «Круг добра»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня он (Путин — ред) будет заниматься вопросами фонда “Круг добра”. Это, собственно, идея и задумка Путина, которая была реализована пять лет назад. Собственно, пятилетие как раз этот фонд “Круг добра” отмечает. Он был создан для обеспечения медикаментами детей, которые болеют орфанными заболеваниями… И обо всем об этом сегодня президент будет говорить на встрече с руководителем этого фонда протоиереем Александром Ткаченко», — сказал Песков журналистам.
Фонд «Круг добра» создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.