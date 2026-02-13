В Бодайбо вылетел вертолет МЧС с электриками и оборудованием

В Бодайбо из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, он доставляет технических специалистов-электриков и необходимое оборудование для ремонтных работ. Напомним, 30 января из-за перемерзания водовода в городе остановились четыре котельные.
— Представители МЧС помогают координировать работы по устранению последствий аварии и участвуют во встречах с местными жителями. Пожарно-спасательные расчеты на спецтехнике подвозят техническую воду для подпитки теплоисточников и паровых установок, — уточнили в ведомстве.
По последним данным, в Бодайбо подключили к отоплению уже 59 жилых домов. Теперь власти решают другие вопросы, которые волнуют горожан, а именно восстановление водоснабжения, капремонт пострадавших домов и перевод 12 зданий на электроотопление.
