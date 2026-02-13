Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бодайбо вылетел вертолет МЧС с электриками и оборудованием

Специалисты продолжают устранять последствия аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, он доставляет технических специалистов-электриков и необходимое оборудование для ремонтных работ. Напомним, 30 января из-за перемерзания водовода в городе остановились четыре котельные.

— Представители МЧС помогают координировать работы по устранению последствий аварии и участвуют во встречах с местными жителями. Пожарно-спасательные расчеты на спецтехнике подвозят техническую воду для подпитки теплоисточников и паровых установок, — уточнили в ведомстве.

По последним данным, в Бодайбо подключили к отоплению уже 59 жилых домов. Теперь власти решают другие вопросы, которые волнуют горожан, а именно восстановление водоснабжения, капремонт пострадавших домов и перевод 12 зданий на электроотопление.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в Шелехове и Баклашах ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе.