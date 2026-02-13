Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Digital Qazaqstan 2026: Шымкент станет центром новой индустриальной эпохи

В 2026 году одна из самых известных цифровых площадок страны меняет формат. Международный форум Digital Almaty трансформируется в республиканский Digital Qazaqstan — национальную платформу, ориентированную не на обсуждение, а на практическое внедрение цифровых и AI-решений в экономику и регионы, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Это уже не просто конференция о технологиях. Это заявка на новую архитектуру цифрового развития Казахстана.

От кейсов к системной трансформации.

Digital Qazaqstan задуман как форум, который будет проходить в разных городах страны. Такой формат означает одно — цифровизация выходит за пределы столиц и становится инструментом развития регионов.

Новая платформа отражает стратегический курс Казахстана: формирование устойчивой цифровой экономики, масштабное внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли и усиление роли регионов в технологической повестке.

«Digital Qazaqstan — это логичное продолжение и усиление цифровой экосистемы, которая последовательно формировалась в стране в последние годы. Мы переходим от отдельных кейсов к системной и масштабируемой цифровой трансформации, в которой регионы становятся полноценными драйверами экономического и технологического развития. Форум формирует национальную платформу, где технологии и искусственный интеллект интегрируются в экономику и региональные процессы, обеспечивая устойчивый и долгосрочный эффект для страны», — отметила CEO Digital Bridge Дания Ахметова.

Главная тема — Industry 5.0.

Ключевой темой Digital Qazaqstan 2026 станет новая индустриальная эпоха — Industry 5.0: Сила взаимодействия.

Если Industry 4.0 была про автоматизацию, то Industry 5.0 — про синергию человека и технологий. Искусственный интеллект, большие данные и робототехника здесь рассматриваются не как замена человека, а как инструменты усиления его возможностей.

Речь идёт о повышении производительности, устойчивом развитии и создании более гибких производственных моделей.

Почему именно Шымкент.

Форум состоится 27 марта 2026 года, и первым городом проведения выбран Шымкент.

Это важный сигнал. Шымкент — один из самых динамично развивающихся региональных центров с серьёзным индустриальным потенциалом. Проведение форума здесь означает акцент на цифровизацию реального сектора и промышленности, а не только на IT-стартапы.

Именно в регионах сегодня сосредоточены производственные мощности, аграрные кластеры и инфраструктурные проекты, где искусственный интеллект может дать измеримый экономический эффект.

Что будет на форуме.

Программа Digital Qazaqstan 2026 охватит ключевые направления цифрового и индустриального развития.

В повестке:

пленарное заседание с участием представителей государства и международных экспертов отраслевые панельные сессии и круглые столы выставка IT-компаний и стартапов технологические соревнования, конкурсы и хакатоны.

Особое внимание уделят практическим кейсам внедрения AI-решений в промышленность, государственное управление и социальную сферу.

Digital Qazaqstan Awards.

Отдельным блоком станет национальная премия Digital Qazaqstan Awards.

В 2026 году награды будут вручены за:

внедрение AI-решений в промышленности развитие цифровых государственных услуг региональную цифровую трансформацию социально значимые технологические проекты перспективные AI-стартапы.

Фактически речь идёт о формировании национальной витрины лучших цифровых практик страны.

Кто стоит за проектом.

Организаторами форума выступают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, акимат города Шымкент и Автономный кластерный фонд «Астана Хаб».

Проведение форума осуществляется за счёт спонсорских средств.

Для представителей СМИ уже открыта аккредитация. Приём заявок продлится до 9 марта 2026 года.

Digital Qazaqstan 2026 — это не просто смена названия. Это переход от точечных IT-проектов к масштабной цифровой трансформации экономики.

И если заявленные цели будут реализованы, форум в Шымкенте может стать отправной точкой новой индустриальной эпохи в Казахстане.