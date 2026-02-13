Digital Qazaqstan 2026: Шымкент станет центром новой индустриальной эпохи

«Digital Qazaqstan — это логичное продолжение и усиление цифровой экосистемы, которая последовательно формировалась в стране в последние годы. Мы переходим от отдельных кейсов к системной и масштабируемой цифровой трансформации, в которой регионы становятся полноценными драйверами экономического и технологического развития. Форум формирует национальную платформу, где технологии и искусственный интеллект интегрируются в экономику и региональные процессы, обеспечивая устойчивый и долгосрочный эффект для страны», — отметила CEO Digital Bridge Дания Ахметова.