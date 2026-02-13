Digital Qazaqstan 2026: Шымкент станет центром новой индустриальной эпохи

Это уже не просто конференция о технологиях. Это заявка на новую архитектуру цифрового развития Казахстана.
От кейсов к системной трансформации.
Digital Qazaqstan задуман как форум, который будет проходить в разных городах страны. Такой формат означает одно — цифровизация выходит за пределы столиц и становится инструментом развития регионов.
Новая платформа отражает стратегический курс Казахстана: формирование устойчивой цифровой экономики, масштабное внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли и усиление роли регионов в технологической повестке.
«Digital Qazaqstan — это логичное продолжение и усиление цифровой экосистемы, которая последовательно формировалась в стране в последние годы. Мы переходим от отдельных кейсов к системной и масштабируемой цифровой трансформации, в которой регионы становятся полноценными драйверами экономического и технологического развития. Форум формирует национальную платформу, где технологии и искусственный интеллект интегрируются в экономику и региональные процессы, обеспечивая устойчивый и долгосрочный эффект для страны», — отметила CEO Digital Bridge Дания Ахметова.
Главная тема — Industry 5.0.
Ключевой темой Digital Qazaqstan 2026 станет новая индустриальная эпоха — Industry 5.0: Сила взаимодействия.
Если Industry 4.0 была про автоматизацию, то Industry 5.0 — про синергию человека и технологий. Искусственный интеллект, большие данные и робототехника здесь рассматриваются не как замена человека, а как инструменты усиления его возможностей.
Речь идёт о повышении производительности, устойчивом развитии и создании более гибких производственных моделей.
Почему именно Шымкент.
Форум состоится 27 марта 2026 года, и первым городом проведения выбран Шымкент.
Это важный сигнал. Шымкент — один из самых динамично развивающихся региональных центров с серьёзным индустриальным потенциалом. Проведение форума здесь означает акцент на цифровизацию реального сектора и промышленности, а не только на IT-стартапы.
Именно в регионах сегодня сосредоточены производственные мощности, аграрные кластеры и инфраструктурные проекты, где искусственный интеллект может дать измеримый экономический эффект.
Что будет на форуме.
Программа Digital Qazaqstan 2026 охватит ключевые направления цифрового и индустриального развития.
В повестке:
пленарное заседание с участием представителей государства и международных экспертов отраслевые панельные сессии и круглые столы выставка IT-компаний и стартапов технологические соревнования, конкурсы и хакатоны.
Особое внимание уделят практическим кейсам внедрения AI-решений в промышленность, государственное управление и социальную сферу.
Digital Qazaqstan Awards.
Отдельным блоком станет национальная премия Digital Qazaqstan Awards.
В 2026 году награды будут вручены за:
внедрение AI-решений в промышленности развитие цифровых государственных услуг региональную цифровую трансформацию социально значимые технологические проекты перспективные AI-стартапы.
Фактически речь идёт о формировании национальной витрины лучших цифровых практик страны.
Кто стоит за проектом.
Организаторами форума выступают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, акимат города Шымкент и Автономный кластерный фонд «Астана Хаб».
Проведение форума осуществляется за счёт спонсорских средств.
Для представителей СМИ уже открыта аккредитация. Приём заявок продлится до 9 марта 2026 года.
Digital Qazaqstan 2026 — это не просто смена названия. Это переход от точечных IT-проектов к масштабной цифровой трансформации экономики.
И если заявленные цели будут реализованы, форум в Шымкенте может стать отправной точкой новой индустриальной эпохи в Казахстане.