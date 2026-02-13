Пенсионерка из Башкирии пошла на аферу с мигрантами: ей пришлось дорого заплатить за это

По данным пресс-службы инстанции, что в августе-сентябре прошлого года женщина, не имея намерения предоставлять принадлежащее ей жилье для фактического проживания, через портал госуслуг оформила онлайн-регистрацию двух иностранцев. Граждане по указанному адресу никогда не пребывали и не проживали.