Пенсионерка из Башкирии пошла на аферу с мигрантами: ей пришлось дорого заплатить за это

В Башкирии пенсионерку оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Белебеевский городской суд вынес приговор 74-летней женщине. Пенсионерку признали виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По данным пресс-службы инстанции, что в августе-сентябре прошлого года женщина, не имея намерения предоставлять принадлежащее ей жилье для фактического проживания, через портал госуслуг оформила онлайн-регистрацию двух иностранцев. Граждане по указанному адресу никогда не пребывали и не проживали.

Подсудимая полностью признала вину. Суд назначил ей штраф в 120 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

