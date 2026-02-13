Музей «Искусство Омска» отметит юбилей двумя выставками

«Рассмотрим омское искусство в контексте времени, проследим как художники отражали мировые и отечественные тенденции, в чем выражалась специфика местного контекста. Среди авторов — представители разных поколений и разных направлений изобразительного искусства Омска: Георгий Кичигин, Георгий Пилипенко, Виктор Маслов, Сергей Сочивко, Евгений Дорохов, Геймран Баймуханов, Николай Молодцов, Сергей Александров, Анастасия Гурова, Андрей Машанов, Татьяна Колточихина, Юрий Буренков, Дамир Муратов, Дима Вирже и многие другие», — анонсировала событие пресс-служба мэрии. Что касается выставки «Полосы», она займет второй этаж. Более 40 лет Эдуард Савин был одним из ведущих фотокорреспондентов Омска, сначала в газете «Молодой Сибиряк», потом в газете «Вечерний Омск». Его снимки попадали и в центральную печать, и в зарубежные СМИ.