Музей «Искусство Омска» отметит юбилей двумя выставками

20 февраля в Городском музее «Искусство Омска» откроются сразу две выставки в честь его 35-летнего юбилея. В 16:00 это будут экспозиции «35 ЛЕТ ИСКУССТВА ОМСКА» (12+) и «Полосы» (12+, к столетию омского фотографа Эдуарда Савина.
Первая выставка будет на первом этаже музея на улице Партизанской, 5а литера М. Она представит фондовые произведения омских авторов с момента открытия музея в 1991 году и по настоящее время. В состав вошло около 200 избранных произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и объектного искусства.
«Рассмотрим омское искусство в контексте времени, проследим как художники отражали мировые и отечественные тенденции, в чем выражалась специфика местного контекста. Среди авторов — представители разных поколений и разных направлений изобразительного искусства Омска: Георгий Кичигин, Георгий Пилипенко, Виктор Маслов, Сергей Сочивко, Евгений Дорохов, Геймран Баймуханов, Николай Молодцов, Сергей Александров, Анастасия Гурова, Андрей Машанов, Татьяна Колточихина, Юрий Буренков, Дамир Муратов, Дима Вирже и многие другие», — анонсировала событие пресс-служба мэрии. Что касается выставки «Полосы», она займет второй этаж. Более 40 лет Эдуард Савин был одним из ведущих фотокорреспондентов Омска, сначала в газете «Молодой Сибиряк», потом в газете «Вечерний Омск». Его снимки попадали и в центральную печать, и в зарубежные СМИ.
В Омске прошло немало его выставок, было издано два альбома. В 2012—2014 годах Савин передал весь свой архив Городскому музею «Искусство Омска». Это сотни тысяч негативов и фотографий, которые и сейчас продолжают обрабатываться музейщиками.
«Полосы» представят две грани Эдуарда Савина: как фотографа-репортера и фотографа-художника. Он известен как мастер художественной фотографии: в его послужном списке индустриальные съемки, городские репортажи, жанровая фотография, портреты известных деятелей культуры. Именно эти фото, отпечатанные им самим, войдут в одну из частей экспозиции.
Вторая часть возвращает наследие Савина в грань работы фоторепортера: команда музея представит первые результаты большого исследования его наследия по оцифровке и атрибуции пленок, соотнесенных с публикациями в «Молодом Сибиряке» (1952−1978 годы) и «Вечернем Омске» (1979−1987 гг.). Это и научная работа, и погружение в культуру повседневности и специфику советской печати. В экспозиции будет больше ста фотографий.
Выставки будут работать в музее ежедневно с 10:00 до 19:00. Экспозиция «35 ЛЕТ ИСКУССТВА ОМСКА» до 26 апреля, выставка «Полосы» до 22 марта.
Ранее мы писали, что в Камерном драматическом театре имени Решетникова выйдет премьера «На самом краю Земли» (18+).
Напомним, музей переехал в Омскую крепость из здания на улице Куйбышева в 2017 году.