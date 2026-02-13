Поезд Забайкальск — Маньчжурия возобновит движение после пятилетнего перерыва

Для пассажиров из Иркутска и Читы предусмотрели удобный вариант. В составе поезда № 328 Иркутск — Забайкальск пустят беспересадочные вагоны. На станции Чита-2 такой вагон будут прицеплять к поезду на Маньчжурию по вторникам и субботам, начиная с 7 марта. Обратно он отправится в составе поезда № 327. Это позволит добраться до границы без пересадок.