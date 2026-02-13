Поезд Забайкальск — Маньчжурия возобновит движение после пятилетнего перерыва

С 8 марта 2026 года возобновляется курсирование международного пассажирского поезда № 353/354, соединяющего Забайкальск и китайскую Маньчжурию. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.
— Поезд будет ходить круглый год по средам и воскресеньям. Отправление из Забайкальска в 11:35 по местному времени, обратно из Маньчжурии — в 14:00 по времени КНР, — пишут журналисты.
Для пассажиров из Иркутска и Читы предусмотрели удобный вариант. В составе поезда № 328 Иркутск — Забайкальск пустят беспересадочные вагоны. На станции Чита-2 такой вагон будут прицеплять к поезду на Маньчжурию по вторникам и субботам, начиная с 7 марта. Обратно он отправится в составе поезда № 327. Это позволит добраться до границы без пересадок.
Железнодорожное сообщение на этом направлении приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда же отменили и знаменитый поезд № 19/20 Пекин = Москва, который шел через тот же пограничный переход.
