Россиянам назвали главные модные тренды на День святого Валентина

«Трикотажное платье миди — это оптимальное решение для романтического свидания в русскую зиму. Оно достаточно теплое для улицы и при этом не выглядит громоздко в помещении ресторана или кафе. Дополните образ кедами или ботильонами на низком ходу и кожаной сумкой — получится современный баланс романтики и практичности», — посоветовал Еремкин.