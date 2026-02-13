Россиянам назвали главные модные тренды на День святого Валентина

Эксперты советуют сочетать женственность миди-платьев с комфортом трикотажа и не бояться светлых цветов на фоне русской зимы.
«На фоне показов Нью-Йоркской недели моды особую актуальность приобретают платки на голову и светло-голубой цвет — они создают романтичное настроение и гармонично сочетаются с зимними фактурами. Это не летняя легкость, а именно зимняя романтика с акцентом на мягкие ткани и уют», — пояснил эксперт.
По словам Еремкина, для русской зимы особенно актуальны насыщенные винные и бордовые оттенки, которые добавляют глубины образу, а также кружево — оно работает как деликатный акцент на рукавах, декольте или подоле платья.
«Кружевные детали сейчас используются не для создания откровенности, а для добавления текстурной сложности. Это может быть кружевная вставка на трикотажном платье или кружевные манжеты на однотонной блузе. Главное — соблюдать баланс между уютом и женственностью», — отметил стилист.
Для создания романтичного образа на 14 февраля эксперты МХПИ рекомендуют женщинам выбирать трикотажные платья длины миди в красных или винных тонах. Такие модели сочетают комфорт с элегантностью и отлично работают в условиях февральских морозов.
«Трикотажное платье миди — это оптимальное решение для романтического свидания в русскую зиму. Оно достаточно теплое для улицы и при этом не выглядит громоздко в помещении ресторана или кафе. Дополните образ кедами или ботильонами на низком ходу и кожаной сумкой — получится современный баланс романтики и практичности», — посоветовал Еремкин.
Стилист подчеркнул, что светло-голубой оттенок, который активно представлен в коллекциях этого сезона, особенно удачно сочетается с зимними аксессуарами — шерстяными платками, вязаными шапками, кожаными перчатками.
«Светло-голубой на фоне снега создает эффект свежести без холодности. Это может быть блуза под теплый жакет, шарф или даже пальто приглушенного небесного оттенка. Главное — выбирать сложные, немного припыленные тона, а не яркий беби-блю», — пояснил модельер.
Свитшот или джемпер крупной вязки в сочетании с темными джинсами и шарфом создадут непринужденный, но продуманный образ.
«Для вечерних выходов подойдут свитшоты благородных оттенков — серого, темно-синего, бордового — в паре с качественным шарфом из шерсти или кашемира. Шарф в данном случае не просто защита от холода, а завершающий штрих, который придает образу собранность», — рекомендовал Еремкин.
Для естественного образа в морозную погоду стилист советует отдавать предпочтение спокойным цветам и матовым аксессуарам. Это помогает избежать излишней театральности и сохранить ощущение искренности праздника.
«День святого Валентина — это не повод надевать костюм. Это повод выбрать одежду, в которой вы чувствуете себя собой, но чуть более ухоженной версией. Натуральные ткани, продуманные сочетания, один-два романтичных акцента — этого достаточно, чтобы создать настроение без перегруженности», — заключил эксперт.