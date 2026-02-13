Чернышенко заявил об интересе студентов к чемпионату «Профессионалы»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Рекордное количество студентов заявлено на участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«В этом году на участие в региональном этапе (чемпионата “Профессионалы” — ред.) заявлено рекордное количество студентов. По сравнению с 2025 годом, их число возросло более чем на 100 тысяч — это 35%», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Уточняется, что по итогам 2025 года общее число участников регионального этапа среди студентов колледжей и техникумов составило 296 тысяч. В 2026 году региональный этап продлится до конца февраля.
Чемпионат «Профессионалы» — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.