Аферистка прикинулась чиновницей и обула уфимку на миллионы рублей

В Уфе прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 35-летней жительницы Уфимского района, ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, с мая по июль прошлого года обвиняемая, представилась новой знакомой высокопоставленной чиновницей и предложила помощь в покупке по заниженной цене двух объектов коммерческой недвижимости в Уфе, якобы находящихся в муниципальной собственности.
— Для убедительности она также осуществляла переписку с потерпевшей в социальных сетях, — отметили в прокуратуре.
Под предлогом оплаты помещений злоумышленница получила от потерпевшей более 2,6 миллиона рублей, после чего потратила деньги на свою нужды. Аферистку в момент передачи денег задержали. Она признала вину и возместила ущерб. Материалы возбужденного против нее уголовного дела направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
