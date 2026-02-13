Аферистка прикинулась чиновницей и обула уфимку на миллионы рублей

Под предлогом оплаты помещений злоумышленница получила от потерпевшей более 2,6 миллиона рублей, после чего потратила деньги на свою нужды. Аферистку в момент передачи денег задержали. Она признала вину и возместила ущерб. Материалы возбужденного против нее уголовного дела направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.