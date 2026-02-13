Ричмонд
Аферистка прикинулась чиновницей и обула уфимку на миллионы рублей

В Уфе женщина прикинулась чиновницей и лишила женщину 2,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 35-летней жительницы Уфимского района, ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, с мая по июль прошлого года обвиняемая, представилась новой знакомой высокопоставленной чиновницей и предложила помощь в покупке по заниженной цене двух объектов коммерческой недвижимости в Уфе, якобы находящихся в муниципальной собственности.

— Для убедительности она также осуществляла переписку с потерпевшей в социальных сетях, — отметили в прокуратуре.

Под предлогом оплаты помещений злоумышленница получила от потерпевшей более 2,6 миллиона рублей, после чего потратила деньги на свою нужды. Аферистку в момент передачи денег задержали. Она признала вину и возместила ущерб. Материалы возбужденного против нее уголовного дела направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

