Здание училища «Талмуд-Тора» в Симферополе вернулось еврейской общине

Здание еврейского общественного училища «Талмуд-Тора», построенное в конце ХIХ века в Симферополе, вернулось еврейской общине, сообщает Крымское информационное агентство.
Передача состоялась спустя многие года благодаря многолетним усилиям и переговорам, направленным на сохранение культурного и религиозного наследия еврейского народа.
Община намерена вдохнуть в училище новую жизнь и организовать образовательные программы для детей и взрослых, курсы изучения иврита и еврейской истории. Кроме того, планируется создать место для встреч, лекций и культурных событий, а также центр поддержки для членов общины.