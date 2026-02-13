Ричмонд
Здание училища «Талмуд-Тора» в Симферополе вернулось еврейской общине

Здание вновь вернулось к своему изначальному предназначению спустя десятилетия.

Источник: Комсомольская правда

Здание еврейского общественного училища «Талмуд-Тора», построенное в конце ХIХ века в Симферополе, вернулось еврейской общине, сообщает Крымское информационное агентство.

Передача состоялась спустя многие года благодаря многолетним усилиям и переговорам, направленным на сохранение культурного и религиозного наследия еврейского народа.

Община намерена вдохнуть в училище новую жизнь и организовать образовательные программы для детей и взрослых, курсы изучения иврита и еврейской истории. Кроме того, планируется создать место для встреч, лекций и культурных событий, а также центр поддержки для членов общины.