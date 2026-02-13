Общество усталости: что больше всего утомило калининградцев за зиму

Многие не любят февраль, считая его тяжёлым месяцем: праздники уже прошли, а до весны далеко. Стресса добавляют дороги, супруги и множество других факторов. «Клопс» с помощью «Яндекс. Вордстата» проанализировал тысячи поисковых запросов и узнал, от чего устали калининградцы этой зимой.
Главный триггер
Если собрать все запросы со словами «устал» и «надоело», выяснится, что основной фактор стресса для пользователей — другие люди. С началом февраля подобных запросов стало вдвое больше, чем в январе. Эта тенденция есть по всей России, и Калининградская область не стала исключением.
Запрос «Устал от людей» — абсолютный лидер среди жалоб. Многие ищут по формулировке «надоели люди» — порой с уточнениями про глупых, гнилых, плохих и так далее. В основном пользователи пытаются загуглить диагноз, с которым это может быть связано, лайфхаки или советы экспертов.
Семейный фронт
На втором месте среди причин усталости — тоже люди, но не все подряд, а самые близкие. Больше всего таких запросов делают женщины, которым надоели парни или супруги. Мужчины, согласно статистике, устают от спутниц жизни на 40% меньше.
Подростающее поколение калининградцев утомляет не так сильно: со всеми вариациями подобных запросов набралось меньше ста. Причём не всегда речь идёт о собственных отпрысках: некоторых пользователей бесят дети друзей и соседей.
Не обязательно и состоять в браке, чтобы утратить бодрость духа. Около 50 поисковых запросов посвящены бывшим мужьям и жёнам — и проблемам с ними.
Отдельной строкой среди факторов стресса идут родственники. Формулировка «надоели родители жены» встречается, но не очень популярна. Зато различные варианты фразы «устала от свекрови» в списке запросов попадаются даже чаще, чем жалобы на работу.
Работа
Это третий по популярности фактор. Важно уточнить: в запросах со словом «надоело» работа почти не фигурирует — то есть от неё именно устают.
При этом запросов, связанных с поиском места, не так уж много. В феврале жители Калининградской области интересовались вакансиями около 80 тысяч раз — против 100 тысяч в октябре или декабре прошлого года.
Погода
2026 год удивил калининградцев аномальными холодами. Для многих это стало очередным фактором стресса: «зима», «снег» и «погода» тоже попали в список триггеров.
Интересно, что море, главный символ региона, тоже кого-то утомляет. В списке несколько десятков запросов, связанных с усталостью от него.
Замыкающие
Экзистенциальные проблемы
Это запросы с разными формулировками, но все они отсылают к глобальным темам. Больше ста запросов связаны с усталостью от политической ситуации. Кроме того, многие пользователи жалуются, что просто «устали от жизни» или «устали от мира».
Городская среда
В отличие от Москвы, калининградцы редко гуглят «устал от пробок». Зато есть пользователи, которых утомили дороги и обслуживание авто.
Быт
Тут всё просто: пользователям надоело готовить, убираться и заниматься хозяйством. Но таких запросов относительно немного — или их сложнее отследить, потому что каждого в домашней рутине бесит что-то своё.
Так, согласно данным «Яндекс. Вордстата», к концу зимы 2026 года главные фактор усталости для жителей Калининграда и области — окружающие люди.
Учёные выяснили, что умеренный стресс может кратковременно улучшать состояние при депрессии.