Общество усталости: что больше всего утомило калининградцев за зиму

Если собрать все запросы со словами «устал» и «надоело», выяснится, что основной фактор стресса для пользователей — другие люди. С началом февраля подобных запросов стало вдвое больше, чем в январе. Эта тенденция есть по всей России, и Калининградская область не стала исключением.