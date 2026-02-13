Новый сервис такси с фиксированными ценами заработал в Беларуси

Новый сервис такси с фиксированными ценами появился в Беларуси, пишет «АвтоГродно».
Речь идет о новом агрегаторе такси Bro Car, который входит на белорусский рынок, начиная с областного центра — Гродно.
Известно, что владельцем Bro Car является компания «Эвери Кар» из Казахстана. Сервис на данный момент работает в самом Казахстане и еще в Азербайджане.
Отмечается, что новая служба такси не будет применять динамическое ценообразование, а установит фиксированные цены на поездки. В часы пик будут действовать более высокие, но фиксированные тарифы.
Водители такси будут знать стоимость поездки до начала маршрута и смогут отказаться, а пассажиры не смогут в этом сервисе ставить водителям оценки для рейтинга.
