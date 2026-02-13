Ричмонд
Новый сервис такси с фиксированными ценами заработал в Беларуси

В Беларуси появился новый сервис такси с фиксированными ценами.

Источник: Комсомольская правда

Новый сервис такси с фиксированными ценами появился в Беларуси, пишет «АвтоГродно».

Речь идет о новом агрегаторе такси Bro Car, который входит на белорусский рынок, начиная с областного центра — Гродно.

Известно, что владельцем Bro Car является компания «Эвери Кар» из Казахстана. Сервис на данный момент работает в самом Казахстане и еще в Азербайджане.

Отмечается, что новая служба такси не будет применять динамическое ценообразование, а установит фиксированные цены на поездки. В часы пик будут действовать более высокие, но фиксированные тарифы.

Водители такси будут знать стоимость поездки до начала маршрута и смогут отказаться, а пассажиры не смогут в этом сервисе ставить водителям оценки для рейтинга.

Ранее белорусские власти сказали о создании госоператора такси и единых тарифах.

А еще МАРТ сказал, когда число такси на линии сократилось до 60%, а время подачи выросло до 2,5 раза.

И мы писали, что в Бресте директор фирмы провернул аферу с налогами на 4 миллиона рублей.