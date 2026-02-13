В кубанских вузах растет число иностранных студентов

В Кубанском государственном медуниверситете (КубГМУ) число иностранных студентов выросло на 25% и достигло порядка 1,2 тыс. человек. Наибольший прирост зафиксирован среди студентов из Индии, Ливана и Мали. Среди популярных направлений специалитета — «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация» и программы последипломного обучения по 29 направлениям подготовки. В последнее время наибольшую популярность приобрела программа высшего образования «Лечебное дело» с преподаванием на английском языке. Кроме того, наблюдается значительный спрос на курсы повышения квалификации среди практикующих врачей из-за рубежа.