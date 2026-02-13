Белорусский врач сказал, являются ли сухость кожи рук с трещинами зимой аллергией на холод

Сильное шелушение кожи рук с трещинами зимой, как правило, не является холодовой аллергией. Об этом в интервью изданию «Медицинский вестник» сказал доцент кафедры пульмонологии, фтизиатрии, аллергологии и профпатологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медуниверситета Сергей Артишевский.
По его словам, еще один аргумент в пользу того, что небольшие трещины кожи рук зимой — это спазм сосудов и нарушение микроциркуляции кожи, а не холодовая аллергия, говорит и тот факт, что проблема сосредоточена на кистях рук и не затрагивает лицо и другие открытые части тела.
Сергей Артишевский отметил, что холодовая аллергия может возникнуть в любое время года при контакте с холодной водой или снегом, при употребление холодных напитков или купании в водоеме с температурой воды ниже 26 градусов и т. д. Усугубляется ситуация при холодном и влажном ветре. Страдают от этого вида аллергии лицо, руки, ноги (икры, внутренняя поверхность бедра). При холодовой аллергии возникают волдыри, зуд, отек.
