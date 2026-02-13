Ричмонд
Белорусский врач сказал, являются ли сухость кожи рук с трещинами зимой аллергией на холод

Белорусский врач-аллерголог назвал главные признаки холодовой аллергии.

Источник: Комсомольская правда

Сильное шелушение кожи рук с трещинами зимой, как правило, не является холодовой аллергией. Об этом в интервью изданию «Медицинский вестник» сказал доцент кафедры пульмонологии, фтизиатрии, аллергологии и профпатологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медуниверситета Сергей Артишевский.

По его словам, еще один аргумент в пользу того, что небольшие трещины кожи рук зимой — это спазм сосудов и нарушение микроциркуляции кожи, а не холодовая аллергия, говорит и тот факт, что проблема сосредоточена на кистях рук и не затрагивает лицо и другие открытые части тела.

Сергей Артишевский отметил, что холодовая аллергия может возникнуть в любое время года при контакте с холодной водой или снегом, при употребление холодных напитков или купании в водоеме с температурой воды ниже 26 градусов и т. д. Усугубляется ситуация при холодном и влажном ветре. Страдают от этого вида аллергии лицо, руки, ноги (икры, внутренняя поверхность бедра). При холодовой аллергии возникают волдыри, зуд, отек.

Кстати, белорусские врачи рассказали о болезнях после коронавируса: ревматизм, боли в суставах, бронхиальная астма, проблемы с обонянием, слухом и вкусами.

А еще белорусский диетолог назвала четыре показателя крови, указывающих на предиабет.

Мы писали о рекомендациях белорусских врачей — сколько яиц, мяса, овощей, хлеба, молочки, кофе и сладостей можно есть в день.