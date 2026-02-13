Белорусский врач сказал, являются ли сухость кожи рук с трещинами зимой аллергией на холод

По его словам, еще один аргумент в пользу того, что небольшие трещины кожи рук зимой — это спазм сосудов и нарушение микроциркуляции кожи, а не холодовая аллергия, говорит и тот факт, что проблема сосредоточена на кистях рук и не затрагивает лицо и другие открытые части тела.