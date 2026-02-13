Омская паркинговая компания год не выплачивала 1,4 млн за сгоревший автомобиль

Судебные приставы взыскали с паркинговой компании в пользу омички более 1,4 млн рублей за машину, сгоревшую на охраняемой стоянке из-за поджога. Об этом рассказали 13 февраля в ГУ ФССП России по Омской области.
Женщина заключила с ЗАО «Делси» договор кратковременного хранения, однако во время нахождения автомобиля на стоянке ее поджег неизвестный. Суд удовлетворил иск о защите прав потребителя и постановил взыскать с организации убытки, штраф, компенсацию морального вреда и расходы на экспертизу — всего 1 443 000 рублей.
Руководитель компании выплачивать долг не спешил. Приставы обратили взыскание на счета, но это не помогло. Тогда дознаватель возбудил уголовное дело по факту злостного уклонения от исполнения решения суда. Директора признали виновным и оштрафовали на 80 тысяч рублей.
«Поскольку и после привлечения к уголовной ответственности руководитель организации продолжал игнорировать требования, пристав исполнитель вынес постановление о принудительной регистрации имущества должника (строения), впоследствии наложив на это имущество арест с целью последующей принудительной реализации в счет погашения задолженности по исполпроизводству», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП.
Только после этого руководство компании полностью погасило долг, дополнительно оплатив исполнительский сбор в размере 98 тысяч рублей.
