Омская паркинговая компания год не выплачивала 1,4 млн за сгоревший автомобиль

Женщина заключила с ЗАО «Делси» договор кратковременного хранения, однако во время нахождения автомобиля на стоянке ее поджег неизвестный. Суд удовлетворил иск о защите прав потребителя и постановил взыскать с организации убытки, штраф, компенсацию морального вреда и расходы на экспертизу — всего 1 443 000 рублей.