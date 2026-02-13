Эксперт Кокорин: несколько государств могут исчезнуть из-за изменения климата

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Островные государства Кирибати и Мальдивы обречены на исчезновение, изменение климата в океане прошло точку невозврата и вопрос только в сроках их исчезновения. Такое мнение высказал ТАСС эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Как сообщалось ранее, климат на Земле становится все ближе к точке невозврата, после которой неконтролируемое глобальное потепление уже невозможно остановить. К такому выводу пришли ученые из американской организации Terrestrial Ecosystems Research Associates (TERA) и Потсдамского института, опубликованном в газете The Guardian.
«Когда говорят о точке невозврата, то могут пониматься разные вещи. Для государства Кирибати точка невозврата уже прошла. То есть это государство неминуемо затопит. Так оно расположено, в таком месте, так повышается уровень Мирового океана. То есть вопрос — раньше или позже, но то, что государство прекратит существовать, — это факт. Потому что даже полтора метра, плюс более частые шторма, нагонные явления — это для них фатально. Мальдивские острова, вероятно, тоже», — считает Кокорин.
По его словам, в настоящее время усилия мирового сообщества направлены на то, чтобы стабилизировать глобальное потепление, а соответственно частоту и силу вызываемых им опасных явлений. Главная угроза не в повышении средней температуры, а в числе и силе таких явлений. Поэтому стоит задача стабилизировать климат на том уровне, который был бы более-менее удовлетворительным для большинства стран.
«По сути дела, речь идет где-то о 2,5 градусах Цельсия относительно XIX века. Поэтому не ставится задачи вернуться в климат XIX века, даже XX века, нет такой задачи. Поэтому говорить о точке невозврата для Земли в целом, наверное, несколько некорректно, поскольку никто возвращаться и не собирается. Это слишком сложно, это практически невозможно», — заключил климатолог.