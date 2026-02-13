Эксперт Кокорин: несколько государств могут исчезнуть из-за изменения климата

«Когда говорят о точке невозврата, то могут пониматься разные вещи. Для государства Кирибати точка невозврата уже прошла. То есть это государство неминуемо затопит. Так оно расположено, в таком месте, так повышается уровень Мирового океана. То есть вопрос — раньше или позже, но то, что государство прекратит существовать, — это факт. Потому что даже полтора метра, плюс более частые шторма, нагонные явления — это для них фатально. Мальдивские острова, вероятно, тоже», — считает Кокорин.