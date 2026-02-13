Минтранс Ростовской области: Среди водителей рейсовых автобусов мигрантов нет

Также в министерстве прокомментировали работу легкового такси. В ведомстве подчеркнули, что на территории области действует строгий контроль за соблюдением миграционного законодательства в этой сфере. К управлению автомобилями при осуществлении коммерческих перевозок допускаются только те водители, которые имеют законные основания для работы в России, включая соответствующее разрешение и полный пакет документов, дающих право на трудовую деятельность.