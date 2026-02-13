Ричмонд
Минтранс Ростовской области: Среди водителей рейсовых автобусов мигрантов нет

В донском минтрансе заявили, что в такси региона мигранты работают только с разрешениями.

Источник: Комсомольская правда

В донском министерстве транспорта прокомментировали ситуацию с кадрами в пассажирских перевозках на фоне предстоящего введения в регионе ограничений на труд мигрантов в некоторых сферах экономики. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время среди водителей рейсовых автобусов в Ростовской области нет мигрантов.

Также в министерстве прокомментировали работу легкового такси. В ведомстве подчеркнули, что на территории области действует строгий контроль за соблюдением миграционного законодательства в этой сфере. К управлению автомобилями при осуществлении коммерческих перевозок допускаются только те водители, которые имеют законные основания для работы в России, включая соответствующее разрешение и полный пакет документов, дающих право на трудовую деятельность.

